Geen buitenlandse fans op Olympische Spelen van komende zomer

Olympische Spelen Publiek welkom op Spelen of niet? Japans organisa­tie­co­mité beslist voor maart

13 januari Kan gymnaste Nina Derwael over zes maanden voor olympisch goud gaan met supporters op de tribunes of niet? Het Japanse organisatiecomité neemt voor maart een beslissing in dat delicate dossier, zo meldt het persbureau Kyodo News.