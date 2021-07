Geen breuken voor Van der Poel, die gouden droom uiteen ziet spatten nadat hij zich verkijkt op weggehaalde plank

Olympische SpelenDe olympische droom van Mathieu van der Poel (26) is deze ochtend brutaal uit elkaar gespat. De Nederlander kwam al tijdens de openingsronde zwaar ten val en zou de strijd later staken. De oorzaak van de stuurfout? Een plank, die er wél tijdens de verkenning, maar niét tijdens de wedstrijd lag. “Ik was niet op de hoogte”, aldus Van der Poel, die geen breuken overhield aan z'n val. Onze columnist Thijs Zonneveld is bij HLN LIVE scherp voor de communicatie binnen het Nederlandse team.

Een halve ronde. Zo lang duurde het alvorens de olympische droom van Mathieu van der Poel aan diggelen lag. De Nederlandse alleskunner was voor goud naar Tokio gereisd, maar een val tijdens een drop van een rotsenpartij besliste er anders over. Van der Poel kwam hard op de rug terecht en werd abrupt uit de strijd om de medailles geslagen. ‘MVDP’ reed nog wel even verder, maar stapte uiteindelijk toch uit de wedstrijd. Een ontgoocheling van hier tot in... Tokio.

Hoe kan het dat een stuurman als Van der Poel na amper enkele minuten koers zo de mist ingaat? Wel, daar zou een plank iets mee te maken hebben. Tijdens de verkenning werden de mountainbikers bij de bewuste drop geholpen door een plank, waardoor ze eenvoudig van de rotsen konden rollen. Maar tijdens de wedstrijd lag die er niet meer. “We hebben het er over gehad tijdens de lunch. Hij vroeg of ik van die ‘drop’ zou gaan springen”, aldus ploegmaat Milan Vader. “Zelf wilde hij over het plankje rijden dat er tijdens de verkenning lag. Toen heb ik hem verteld dat dat bij het testevent ook weg was.” Bondscoach Gerben de Knegt trad Vader bij. “Er is uitgebreid over gesproken.”

© Photo News

Dan moet er ergens iets misgelopen zijn in de communicatie, want bij Van der Poel zelf viel een ander geluid te horen. “Ik was niet op de hoogte”, vertelde hij na de wedstrijd via Twitter. “Die plank lag er tijdens de verkenning wel. Ik had enkel meegekregen dat de plank op het testevent was weggehaald.” Ook op Instagram reageerde hij op de situatie: “De mensen rondom mij weten hoe hard ik hiervoor gewerkt heb en hoe hard ik het wilde. Ik zou het parcours met m'n ogen dicht gereden kunnen hebben, maar ik wist niet dat ze de plank zouden weghalen.”

Tom Pidcock - die aan het einde van de rit met het goud stond te pronken - zag de val vanop de eerste rij gebeuren. “Ik reed vlak achter Mathieu", aldus de Brit. “Ik volgde hem, hij vertraagde enorm en ik liet wat ruimte. Toen zag ik hem vallen. Het was niet fraai om te zien. We trainden met de plank en hij dacht dat die er nog lag in de wedstrijd.”

Thijs Zonneveld vanuit Japan: “Enorme knulligheid”

Onze columnist Thijs Zonneveld was aanwezig op het parcours in Japan. “Het is een groot gat waar hij in viel. Je maakt een enorme klap als je je voorwiel naar beneden drukt in de hoop dat er een plank ligt.” Van der Poel kon volgens Zonneveld nog een aantal ronden doorrijden op adrenaline, maar stapte uiteindelijk toch uit de koers. ‘MVDP’ trok vervolgens richting het ziekenhuis voor een check-up van z'n heup. Die leverde een gunstig resultaat op: ondanks de harde klap heeft Van der Poel geen breuken opgelopen. Van der Poel is intussen opnieuw terug in het teamhotel.

Na afloop kwamen er tegenstrijdige berichten vanuit het Nederlandse kamp. Van der Poel gaf aan niet op de hoogte geweest te zijn, terwijl Vader en De Knegt net zeiden dat ze er uitvoerig over gesproken hadden. “Er wordt gesproken over een miscommunicatie binnen het Nederlandse team, maar dit is een enorme knulligheid”, is Zonneveld streng. “En ook wel een beetje amateuristisch op zo'n belangrijk moment.”

Van der Poel was al jaren bezig met deze Spelen, die uitdraaien op een enorme ontgoocheling. Wat betekent dit voor zijn olympische droom? “Zo veel kansen krijg je niet om olympisch kampioen te worden, ook Mathieu van der Poel niet. Hij zal er over drie jaar misschien wel weer bij zijn in Parijs, maar het valt nog af te wachten hoe de verhoudingen dan liggen en of hij opnieuw kanshebber is voor een medaille.”

