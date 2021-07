Geen Biles in allroundfinale: “Zo kan ze zich focussen op haar mentale gezondheid”

“Na verdere medische evaluatie geeft Simone Biles forfait voor de individuele allroundcompetitie om zo te focussen op haar mentale gezondheid”, zo klinkt het in een persbericht van USA Gymnastics. “Simone zal dagelijks geëvalueerd worden om zo te bepalen of ze al dan niet in de toestelfinales kan aantreden. We steunen de beslissing van Simone hartgrondig en loven haar moed om prioriteit te geven aan haar welzijn. Haar moed toont opnieuw aan waarom ze een rolmodel is voor velen.”