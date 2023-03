Frustraties over ticketverkoop Olympische Spelen in Parijs: ingewikkeld, duur en weinig beschikbaar

Olympische Spelen Opgelet Bashir Abdi: Parijs 2024 onthult historisch parcours olympische marathon

Bashir Abdi weet waar hij over twee jaar in Parijs aan toe is. Vandaag werd namelijk het olympische parcours onthuld, een traject van 42,195 km met start aan het stadhuis en finish aan de Esplanade des Invalides. Keren doen ze aan het paleis van Versailles.