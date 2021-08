Franse marathonloper die flesjes water van tafel duwde tijdens marathon: “Ik was te vermoeid en de flesjes waren te glibberig”

Olympische Spelen Stunt van formaat: bronzen Bashir Abdi bezorgt België eerste marathonme­dail­le sinds 1976, ook Koen Naert bij eerste tien

8 augustus Bashir Abdi heeft voor een stunt van formaat gezorgd op de slotdag van de Olympische Spelen. De Belgische recordhouder snelde in Sapporo naar brons in de marathon. De winst was voor de onvermijdelijke Eliud Kipchoge die zijn olympische titel verlengde. Koen Naert finishte als tweede Belg ook knap in de top tien. Voor België is het de zevende medaille op de Spelen, daarmee is ons land nu al zeker van het beste resultaat op de Spelen sinds de Tweede Wereldoorlog.