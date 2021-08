Franse bokser Aliev gaat na diskwalificatie in zitstaking en reageert zich af op camera: “Incompetente scheidsrechters”

De Fransman Mourad Aliev ging in de tweede ronde van zijn kamp tegen de Brit Frazer Clark aan de leiding in zijn kwartfinale bij de zwaargewichten. Maar Aliev werd na herhaaldelijk gebruik van het hoofd, en bijhorende waarschuwingen, gediskwalificeerd door de scheidsrechter toen de tweede ronde op zijn einde liep.

Het is dan ook weinig verrassend dat de diskwalificatie volgens Aliev zelf onterecht was, zo schrijft hij op Instagram: “Na overleg heeft de jury mijn overwinning erkend, maar ze kunnen ze mij niet meer toekennen omdat het al te laat is.” Vervolgens haalt de Fransman nog fel uit naar de officials: “De scheidsrechters zijn incompetent. Vier jaar van opofferingen voor niks. Het olympisch boksen is waardeloos en ik ben erdoor gedegouteerd. Maar dat is niet erg, want iedereen heeft gezien welk onrecht mij is aangedaan.”