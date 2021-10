Florian ‘Poef’ Van Acker steelt de show bij koning Filip: “Wel leuk, maar ik zit toch liever thuis”

“Voor mij is dat niet zo belangrijk”, zegt Van Acker over de huldiging in het Paleis. “Wat ik wel of niet beteken, dat is me allemaal gelijk. Voor mij is het de sport die me interesseert, ik doe dat uit passie. Het is wel leuk, maar ik ben liever thuis”.

Wat het koningspaar hem vroeg? “De koning heeft niet zoveel gevraagd, maar de koningin vroeg hoe ik het daar gesteld heb. Ik heb verteld hoe het daar allemaal aan toe ging”, aldus Van Acker. “Dat er vocht op m’n ‘rubbers’ zat waardoor ik me niet kon verdedigen, gewoon omdat ze de airco niet aangezet hadden door besparingen. Normaal was het in 2020, nu was het in 2021 en dat heeft ook veel pijn gedaan aan hun portemonnee, dat was te merken. Maar bon, het is niet verantwoord dat het zo'n omstandigheden waren.”

Al kijkt Van Acker vooral vooruit: “Wat voorbij is, is voorbij. Zo simpel is dat. Nu is het Parijs dat telt en daar gaan we voor werken. Tokio is helemaal voorbij.”

Volledig scherm Florian Van Acker bij koningin Mathilde. © Photo News