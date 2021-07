Finale voor Fanny: Lecluyse stoot door naar eindstrijd 200m schoolslag

Lecluyse bleef met haar tijd nog ruim vier tienden boven haar eigen Belgisch record (2:23.30), dat ze vorige maand in Rome op de tabellen zette. In de reeksen zwom ze 2:23.42. Lecluyse werd vijfde in haar reeks, maar in de eerste halve finale werd trager gezwommen, daar stoten enkel de eerste drie door.

Op haar derde Olympische Spelen is deze finaleplaats het absolute hoogtepunt voor Lecluyse. Zowel in 2012 in Londen als vier jaar later in Rio de Janeiro eindigde haar parcours in de schoolslag in de reeksen. Eerder deze Spelen werd ze uitgeschakeld in de reeksen van de 100 meter schoolslag.