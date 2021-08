FINALE! Red Lions vloeren India na hattrick van Hendrickx en zijn al zeker van medaille

Droomstart voor de Red Lions. Loïck Luypaert tekende na een strafcorner voor de vroege 1-0. Maar de Indiërs lieten het hoofd niet zakken. Die veerkracht werd meteen vertaald in twee doelpunten. India ging erop en erover: 2-1. Even schrikken voor de Belgen.

Nadien bracht Alexander Hendrickx, wéér hij, de Red Lions langszij. De strafcornerspecialist vuurde een raket af, de Indiase doelman was kansloos. Beide landen trokken zo met een 2-2-stand de rust in.

Alles werd beslist in het laatste quarter. Opnieuw maakte Hendrickx het verschil. Hij scoorde tweemaal in de slotfase, na een strafcorner en strafbal. John-John Dohmen legde in de slotseconden de eindstand vast: 5-2.

De Red Lions staan net zoals in Rio in de finale en zijn dus al zeker van een medaille. In de finale wordt Australië of Duitsland de tegenstander. Grijpen de Belgische hockeymannen goud in Tokio? Donderdagmiddag (Belgische tijd) kennen we het antwoord.