Fenomenale Caleb Dressel, een historisch duel en landgenote in de finale: dit was het olympisch zwemtoernooi

1) Koning Dressel

Caleb Dressel wou voor aanvang van de Spelen zes gouden medailles veroveren. Uiteindelijk zijn het vijf gouden exemplaren geworden, nog altijd een prestatie om u tegen te zeggen. Hij was de beste op de 100 meter vrije slag, 100 meter vlinderslag, 50 meter vrije slag, 4x100 meter vrije slag en de 4x100 meter wisselslag. De 24-jarige Amerikaan won de 100 meter vlinderslag in een nieuw wereldrecord (49.45). Hij verbeterde zijn eigen besttijd die hij zwom op het WK van 2019. Enkel Mark Spitz, Matt Biondi en Michael Phelps wonnen vijf gouden medailles of meer op één Spelen. Wat een prestatie van de 24-jarige Dressel. Hij was zonder twijfel de koning van het zwembad.

Volledig scherm © Photo News

2) Fenomenale McKeon

De Australische Emma McKeon was de absolute vedette bij de vrouwen. Ze was in Tokio vier keer de snelste van het pak en behaalde in totaal zeven medailles. Ze veroverde goud op de 50 meter vrije slag, 100 meter vrije slag, 4x100 meter wisselslag en de 4x100 meter vrije slag. Op de 100 meter vlinderslag, 4x200 meter vrije slag en de gemengde 4x100 meter wisselslag was brons haar deel. Met elf medailles is ze nu de meest gelauwerde Australiër op de Olympische Spelen. Dat is een titel die ze voor vandaag nog moest delen met collega-zwemmers Ian Thorpe en Leisel Jones.

Volledig scherm © AP

3) Katie Ledecky vs Ariarne Titmus

Het duel der duels in het zwembad op deze Spelen was tussen de Amerikaanse Katie Ledecky en de Australische Ariarne Titmus. Op de 200 meter vrije slag en 400 meter vrije slag was Titmus de betere van de twee. De coach van Titmus geloofde zijn ogen niet na de overwinning van zijn pupil op de 400 meter en ging volledig uit zijn dak. Op de 800 meter vrije slag en 1500 meter vrije slag kon Titmus, Ledecky niet van de troon stoten. Op de 800 meter heeft Ledecky de 23 snelste tijden ooit op haar naam staan. Ongezien.

Volledig scherm Katie Ledecky (links) en Ariarne Titmus (rechts) . © AP

4) Adam Peaty en Tatjana Schoenmaker domineren schoolslag

De 26-jarige Brit Adam Peaty is met voorsprong de beste schoolslagzwemmer. Hj won net als in Rio de 100 meter schoolslag met een comfortabele voorsprong. De 200 meter liet hij links liggen, omdat het te lang is voor Peaty. Hij is een pure sprinter en de 50 meter schoolslag ligt hem nog beter dan de 100 meter, maar dat is geen olympisch nummer. Enkel Peaty zwom al onder de 58 seconden op de 100 meter. Hij is de onbetwiste koning van de schoolslag. Bij de vrouwen stond er geen maat op de Zuid-Afrikaanse Tatjana Schoenmaker. Op de 200 meter schoolslag won ze met een ruime voorsprong. Op de 100 meter moest ze tevreden zijn met zilver. Op de 200 meter schoolslag verbeterde ze een acht jaar oud wereldrecord. De nieuwe toptijd bedraagt 2.18.95.

Volledig scherm Adam Peaty. © Photo News

Volledig scherm Tatjana Schoenmaker. © Photo News

5) Landgenoten

Er deden slechts twee Belgen mee aan het olympisch zwemtoernooi in Tokio. Louis Croenen haalde de halve finales op de 200 meter vlinderslag, maar sneuvelde in de reeksen van de 100 meter vlinderslag. Fanny Lecluyse stelde teleur op de 100 meter schoolslag met een tegenvallende tijd, maar ze zorgde voor een fenomenale prestatie op de 200 meter schoolslag. Ze haalde de finale. 25 jaar na Brigitte Becue hadden we zo eindelijk nog eens een Belgische vrouw in een olympische zwemfinale. Lecluyse finishte als achtste in die finale.

Volledig scherm Louis Croenen. © BELGA

Volledig scherm Fanny Lecluyse © Photo News

6) Wereldrecords

Omdat de finales in het zwemmen in de ochtend werden afgewerkt, werden er niet veel wereldrecords gezwommen. Toch zijn er een paar gesneuveld. Zoals we eerder al vermeld hebben, zette Tatjana Schoenmaker het wereldrecord op de 200 meter schooolslag scherper en verbeterde Caleb Dressel zijn eigen wereldrecord op de 100 meter vlinderslag. Ook op de 4x100 meter vrije slag bij de vrouwen werd er een nieuw wereldrecord gezwommen. De Australische dames Ariarne Titmus, Madison Wilson, Brianna Throssell en Emma McKeon zorgden voor deze prestatie.

Bij de mannen zwom Groot-Brittannië naar een wereldrecord op de gemengde 4x100 meter wisselslag. Kathleen Dawson, Adam Peaty, James Guy en Anna Hopkin wonnen in een tijd van 3.37.58. In de laatste finale van het zwemtoernooi zagen we nog een wereldrecord sneuvelen. Op de 4x100m wisselslag was Amerika de beste in een tijd van 3:26.78.

Volledig scherm Tatjana Schoenmaker met tranen van geluk. © EPA

