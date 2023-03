Feesten tijdens de Spelen van Parijs? Lotto Belgium House wordt betaalbare place to be

OLYMPISCHE SPELENWel zin in de Olympische Spelen maar geen zin om u blauw te betalen aan olympische tickets? Dan kan u overwegen om tijdens Parijs 2024 uw tenten op te slaan in het Lotto Belgium House. Daar, in het hartje van de lichtstad, kan u voor democratische tarieven van 15 of 25 euro feesten en juichen met de Belgen en hun medaillewinnaars.

Je moet het hen nageven: het BOIC is z’n merk Team Belgium steeds sterker in de markt aan het zetten. Duidelijk het signatuur van de nieuwe bewindsploeg die zich ruim een jaar terug installeerde aan de Bouchoutlaan in Brussel. Al helpt het natuurlijk dat de Belgen nooit beter presteerden op de Spelen dan in Tokio, waar ze met zeven medailles en 19 topachtplaatsen naar huis keerden. Maar Parijs moet nog beter worden, zo gaven voorzitter Jean-Michel Saive en CEO Cedric van Branteghem al te verstaan.

In Tokio zat er door een coronapandemie geen mens in de stadions om de Belgen aan te moedigen. Parijs moet dag en nacht verschil worden. Nooit, of toch niet sinds 1924, waren de Spelen dichter bij huis dan over een jaar. Het is een opportuniteit die het BOIC met beide handen wil grijpen om de Belgen in groten getale naar de lichtstad te halen. Niet evident met ticketprijzen die soms doen duizelen, maar er is een alternatief. Het BOIC richt namelijk pal in het centrum van Parijs, samen met z’n trouwe partner, het Lotto Belgium House in. Ze huren tijdens de Spelen Les Salons Hoche af, niet alleen op wandelafstand van de Arc de Triomphe en de Champs-Élysées, maar ook op een steenworp van verschillende olympische sites.

Met nog 500 dagen te gaan tot Parijs 2024 besliste het BOIC om samen met Golazo hun arendsnest te onthullen. En het dient gezegd: het ziet er veelbelovend uit. Niet voor niets zei ex-hockeyer Thomas Briels enthousiast: “Blij dat ik ben gestopt, want dit ziet er toch wel next level uit. In Tokio was er niemand - geen vrienden of familie, geen supporters - om het geluk mee te delen. Of om je te troosten.”

Een primeur is het Belgium House niet. In 2012 was er ook al eentje in Londen: het Middle Temple, vlak aan de Thames. Zo’n 30.000 fans gingen daar tijdens de Spelen de Belgen toejuichen. De atleten poseerden er telkens trots en uitgelaten met hun olympische medaille. Dat is tussen 26 juli en 11 augustus 2024 ook het opzet in Parijs: van ‘s ochtends 10u tot ‘s nachts 3u wordt het Lotto Belgium House elke dag the place to be. Het BOIC opteerde ook voor democratische tarieven: een dagpas kost 15 euro, een avondpas 25 euro, telkens met een drankje inbegrepen.

In het najaar begint de ticketverkoop, maar u kan zich nu al registreren (www.lottobelgiumhouse.be) om up-to-date te blijven. Gezien de nabijheid van de Spelen laat het zich raden dat de vraag het aanbod (2.000 kaartjes per dag) zal overtreffen en dat het zaak zal worden om er snel bij te zijn. Ook bedrijven kunnen er hun zakenrelaties op etentjes van sterrenchefs trakteren.

Er zal voor elk wat wils zijn. Dj’s en artiesten, om er echt een feestje van te maken. Belgische bieren en snacks om de inwendige mens te versterken. Huldigingen van de medaillewinnaars. Gigaschermen om niets van de olympische competities te missen. En een shop waar - voor het eerst - merchandising van Team Belgium wordt aangeboden. “Daar gaan ook collector’s items bij zijn”, vertelt Van Branteghem. “Maar de nieuwe collectie, die in oktober tijdens een olympische catwalk wordt onthuld, zal ook voor het brede publiek te koop zijn. Ook online gaan we daar vol op inzetten. We kregen heel veel positieve reacties op de kledinglijn van de Winterspelen en ik zag de designs voor Parijs al - heel tof en cool. Dat herkenbaar geel moet overal in de stadions zichtbaar zijn, zo zien we de armada van Team Belgium goed zitten.”

Laat Parijs maar komen. België is er klaar voor.

