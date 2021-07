Fanny Lecluyse opgelucht naar halve finale 200m school: “In de ochtend kon ik nog huilen van de stress, spelletje ‘Jenga’ hielp me ontspannen”

OLYMPISCHE SPELENAlsof er een blok beton van haar schouders viel: Fanny Lecluyse was zichtbaar opgelucht met het bereiken van de halve finales op de 200m school in Tokio. Zo zijn haar mislukte Spelen in Londen en Rio uitgewist. “Nu is de stress weg en hoop ik mijn Belgisch record te breken in de halve finale.”

Lecluyse had zichzelf veel druk opgelegd voor deze Spelen in Tokio. Ze wou absoluut bewijzen dat ze op het hoogste olympische niveau het pak overstijgt, net zoals ze dat in 2019 al op het WK in Gwangju getoond had met haar allereerste WK-finale op de 200m school. Maar aan haar vorige Spelen houdt ze geen goede herinneringen aan over, met telkens een exit in de reeksen. De halve finales in Tokio was nu haar minimumdoel.

En daarin lukte ze met verve in een sterk bezet nummer. Haar tijd van 2:23.42 was slechts een fractie hoger dan haar Belgische record, dat ze eind juni in Rome scherper had gezet op 2:23.30. Van alle deelnemers tikte Lecluyse nu als elfde aan, met 25 honderdsten achterstand op het nummer acht. Dat biedt nog perspectief op een finale.

Maar vooral deed het Lecluyse deugd dat haar harde voorbereiding geloond heeft en ze niet gekraakt was onder de druk. In grote kampioenschappen kan ze stress niet altijd even goed managen. Ook vandaag verklapte ze ‘s ochtends voor de race nog gepanikeerd te hebben. “Ik voelde veel emoties. Ik kon beginnen te huilen door de stress. Mijn trainer (Horatiu Droc, red.) kon me kalmeren. We hebben ‘Jenga’ gespeeld, waar je om beurt een houtblokje uit een toren moet trekken. En ik heb gewonnen (lacht). Hij zei me ook dat ik de Spelen moest zien als een feest. Dat ik me hier moest amuseren en dat ik alles gedaan heb wat ik moest doen in de voorbereiding.”

Toch waren met die wijze raad niet alle twijfels uitgewist. Bij de opwarming voor haar reeks sloeg weer de twijfel toe. “Ik had het gevoel dat ik wat tegen de muur zwom. Ik dacht: ‘Ben ik nu goed of niet?’ Gelukkig heb ik dat gevoel kunnen loslaten. Ik zei: ‘Komaan, volop gaan en we zien wel waar je eindigt’.”

Lecluyse deelde haar race in haar reeks goed in en ze hield ook in de laatste 50 meter bij het sprinten goed stand. Vraag is nu of ze in de halve finales een nog scherpere tijd kan klokken om kans te maken op een finale. Haar race staat al komende nacht Belgische tijd gepland vanaf 4u54. “Nu ik in de halve finale zit, valt er veel stress van mijn schouders”, zegt Lecluyse. “Ik wou deze Spelen niet rateren. Ik weet dat ik er zoveel voor gedaan heb. Nu heb ik de bevestiging van mijn vorm. Dat motiveert me alleen maar om nog beter te doen. Ik ben naar hier gekomen om mijn besttijd te zwemmen. Of het gaat lukken of niet, zien we morgen wel. Ik ga nu eerst goed recupereren en dan zal ik het beste van mezelf geven.”

