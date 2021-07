Fanny Lecluyse en Victor Campenaerts: topsportkoppel in goede en kwade dagen: “Dit is ‘real life’, geen romantische film”

Olympische SpelenWaar opgeven in de Tour de France al niet goed voor is. Zo kon Victor Campenaerts (29) nog rap eens met zijn lief, zwemster Fanny Lecluyse (29), naar de drive-in cinema in Kortrijk. Over nu weer tot de orde van de dag. Zij vertrekt naar de Olympische Spelen in Tokio, hij focust op zijn volgende doel. “Een topsportkoppel, dat zijn twee egoïsten samen die perfect van elkaar begrijpen waaróm ze zo egoïstisch zijn.”