Fanny Lecluyse eindigt in knappe olympische finale achtste op 200m schoolslag, wereldrecord voor Schoenmaker

De Zuid-Afrikaanse Tatjana Schoenmaker veroverde vrijdag het goud in een nieuw wereldrecord (2:18.95). Het vorige record stond op naam van de Deense Rikke Moller Pedersen (2:19.11), gezwommen op het WK van 2013 in Barcelona. In de reeksen kwam Schoenmaker met 2:19.16 woensdag al erg dichtbij. Ze pakte toen wel het olympisch record.

Op haar derde Olympische Spelen was deze finaleplaats het absolute hoogtepunt voor Lecluyse. Zowel in 2012 in Londen als vier jaar later in Rio de Janeiro eindigde haar parcours in de schoolslag in de reeksen. Eerder deze Spelen werd ze uitgeschakeld in de reeksen van de 100 meter schoolslag