Fanny Lecluyse eerste Belgische vrouw in olympische zwemfinale sinds Brigitte Becue: “Cadeau voor mijn carrière”

Met een olympische finale op de 200m school heeft Lecluyse haar missie meer dan vervuld. Op 29-jarige leeftijd beleeft ze een hoogtepunt na een carrière met ups en downs, waarbij ze vooral op de vorige Spelen in Rio en Londen ontgoocheld had. Dat heeft ze nu in Tokio ruimschoots goedgemaakt. “Ik verdien deze finale. Het voelt aan als een beloning na al het superharde werk met mijn team”, luidde haar eerste reactie.

Ze zijn niet dik gezaaid, Belgische zwemmers in een olympische finale. De laatste bij de vrouwen was Brigitte Becue, en dat is al drie decennia geleden. Zij zwom in Atlanta 1996 zowel de finale op de 100m en 200m school en eindigde als achtste en zevende. Om maar te zeggen hoe het nummer sindsdien geëvolueerd is: Becue zwom in de finale een chrono van 2.28.36 en Lecluyse haalt nu die finale in Tokio met een tijd van 2:23.73. Bij de Belgische zwemmannen waren olympische finales deze eeuw minder schaars, met onder meer de estattenummers in Londen en Rio. En individueel lukte Croenen de finale op de 200m vlinder in Rio en blijft vooral die geweldige zilveren medaille van Pieter Timmers op de 100m vrij in Rio bij.

“Een olympische finale is uniek”, zegt Lecluyse. “Niet iedereen kan dat zeggen. Ik ben blij dat ik daar nu bij hoor. Het is als een droom die uitkomt en toch wat een cadeau voor mijn carrière. Dat Iedereen in mij bleef geloven, heeft me sterk gemaakt.”

Komende nacht om 3u41 volgt haar moment suprême in de finale. Eerlijk: hoe hard het ook Lecluyse gegund zou zijn, de kans op een medaille is miniem. De absolute top in haar nummer is ‘out of her league’. De Zuid-Afrikaanse Tatjana Schoenmaker zwemt in Tokio tijden in de buurt van haar wereldrecord van 2:19.16. Dat is dik vier seconden onder de besttijd en het Belgisch record van Fanny Lecluyse met 2:23.30. Ook Molly Renshaw, Lilly King en Annie Lazor kunnen intrinsiek twee seconden sneller zwemmen dan Lecluyse op de 200m school.

Maar Timmers heeft met zijn zilver in Rio ook aangetoond om op te passen met prognoses. Zoals haast iedereen ook dacht dat Lecluyse haar Belgisch record moest breken om in de finale te raken. Dat bleek uiteindelijk niet het geval. Haar tijd van 2:23.73 zat er nog vier tienden boven, maar voor een ochtendsessie - in Tokio vinden om commerciële redenen de finales ‘s ochtends plaats, terwijl zwemmers over het algemeen beter ‘s avonds presteren - had Lecluyse het verval in de perken weten te houden. Jingyao Yu, Jessica Vall, Mariia Temnikova bereikten de finale niet omdat ze maar liefst meer dan een seconde trager zwommen dan hun chrono in de reeksen. “Ik had zelf een iets snellere tijd verwacht”, zegt Lecluyse. “Maar ik wist dat niet iedereen ‘s ochtends even snel kon zwemmen en dat ik een finale kon halen als ik mijn tijd (uit de reeksen, red.) kon evenaren.”

En zo geeft Lecluyse zich niet verloren in de finale voor die gezwommen is. “Ik geloof wel in wat ik kan, maar het moet er ook uitkomen en goed zitten op het moment zelf. Het is niet dat ik zeg: ‘We zien morgen wel’. Ik wil er nog eens volledig voor gaan en ga proberen mijn beste tijd ooit te zwemmen.”

Afwachten hoe Lecluyse zal omgaan met de stress bij haar eerste olympische finale. Op de dag van de reeksen had ze nog gepanikeerd omdat ze zich overmand voelde door stress en geen goed gevoel had bij de opwarming. Haar coach Horatiu Droc moest haar kalmeren en gaf haar de raad de Spelen te zien als een ‘feest’ waarbij ze ervan moet genieten en trots mag zijn op haar harde voorbereiding. “Dat ga ik nu ook proberen te doen voor de finale”, zegt Lecluyse. “Ik ga nu proberen goed te recupereren met een massage. En dan hoop ik goed te slapen. Want na de reeksen ‘s avonds had ik een dopingcontrole en heb ik zoveel gedronken dat ik daarna bijna elk uur moest opstaan in de nacht om naar het toilet te gaan. Dat was geen optimale voorbereiding op de halve finales. Ik voelde nu wel veel meer vertrouwen om het goed te doen dan bij die negatieve stress voor de reeksen.”

Na haar nu al geslaagde Spelen gaat Lecluyse zich na Tokio bezinnen over haar zwemtoekomst. Ze had eerder al gezegd dat dit haar laatste Spelen zijn. De goede prestatie in Tokio lijken die plannen niet te veranderen. “Op dit moment denk ik wel niet aan stoppen”, lacht ze. “Ik weet nog niet wanneer ik stop, maar om deze Spelen voor te bereiden heb ik zo superhard afgezien, en dat was allemaal met het idee dat het mijn laatste Spelen zijn in het achterhoofd.”

