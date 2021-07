Exit voor zieke Axel Cruysberghs (13de): “Voelde me erg slap door de warmte”

Olympische SpelenSkateboarder Axel Cruysberghs heeft zich op de Olympische Spelen in Tokio niet kunnen plaatsen voor de finale in de street-competitie van het skateboarden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Cruysberghs eindigde in de vierde heat van de kwalificaties met een totaal van 24.81 op de dertiende plaats. Alleen de acht beste skateboarders van de kwalificaties veroverden een ticket voor de medaillestrijd. Cruysberghs kreeg voor zijn eerste run een score van 6.52, zijn tweede run leverde 7.00 op. Nadien kreeg hij nog 5.15 en 6.14 voor twee van zijn ‘tricks’.

Bij zijn andere drie ‘tricks’ kreeg hij door iets te veel risico en daarbij horende valpartijen geen punten. De Fransman Aurélien Giraud (35.88) zette de beste prestatie van de finale neer. Uit de vierde heat plaatsten Ribeiro (7de) en Narvaez (8ste) zich als rechtstreekse tegenstanders van Cruysberghs wel voor de finale.

Skateboard maakt deze editie zijn debuut op de Olympische Spelen. De 26-jarige Axel Cruysberghs en de 19-jarige Lore Bruggeman zijn de pioniers die de Belgische kleuren verdedigen. Maandag is het de beurt aan Bruggeman om in actie te komen. Met haar 19 jaar hoort de studente communicatiewetenschappen al bijna bij de anciens in haar discipline.

Volledig scherm © BELGA

Cruysberghs was ziek: “Blij dat ik nog kón deelnemen”

Achteraf voelde “Crusher” zich niet helemaal op zijn waarde geklopt. Hij verscheen verzwakt aan de start. “Gezien de omstandigheden ben ik wel tevreden over mijn wedstrijd. Gisteren en vanmorgen was ik wat ziekjes. Ik ben blij dat ik heb kunnen meedoen want dat was helemaal niet zeker”, vertelde hij. “Ik had veel last van mijn maag, pas een uur voor de wedstrijd ging het beter. Vandaag heb ik nog niets gegeten, gisteren kreeg ik amper iets binnen. Misschien heeft het te maken met de felle zon hier. Vandaag is het ook weer een bakoven.”

Cruysberghs kon door de omstandigheden niet de beste versie van zichzelf tonen in het bloedhete Ariake Urban Sports Park, waar de skateboarders voor het eerst in de geschiedenis van de Olympische Spelen hun tricks mogen tonen. “Ik heb niet slecht geskatet maar het was niet aan 100 procent. Ik ben blij dat ik toch een paar dingen heb kunnen doen. Ik had wel meer tricks in gedachten maar dat ging niet, en ook in de runs, normaal mijn sterke punt, voelden mijn benen al snel erg slap.”

De DJ stak Cruysberghs wel een hart onder de riem door tijdens zijn beurt “België” van Het Goede Doel door de boxen te laten knallen. “De DJ hier is een Nederlander en ik ken hem goed. Hij weet hoe hij mij moet motiveren. Ik had het niet aangevraagd maar vond het fantastisch dat hij dat liedje speelde”, lacht Cruysberghs.

Ondanks de moeilijke wedstrijd heeft Cruysberghs genoten van zijn eerste Spelen. “Misschien is het wel beter dat ik niet in de finale zit, gezien hoe ik mij nu voel. Maar ik ben wel blij dat ik heb kunnen mee skaten. Het blijft een supercoole ervaring. Mijn doel was om hier te staan op de Spelen. Natuurlijk zou een finale goed geweest zijn, maar zoveel maak het niet uit, ik ben echt tevreden.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA