Exit voor Axel Cruysberghs: skateboarder eindigt 13de en mist street-finale in Tokio

Olympische Spelen Remco Evenepoel betaalt vroege aanval cash, maar neemt goed gevoel mee naar tijdrit: “Probeer met Wout op podium te staan”

24 juli Dat het alles of niets zou worden, had hij vooraf duidelijk aangegeven. Het werd niets voor Remco Evenepoel (21) in de wegrit op de Olympische Spelen. Maar in het geleidelijke heropbouwproces na zijn zware val waarin hij zich nog steeds bevindt, tankte hij wel moed en zelfvertrouwen. “Op deze benen hoop ik woensdag in de tijdrit.”