Ewoud Vromant verpulvert op weg naar goud wereldrecord, maar wordt gediskwalificeerd: “Alles aan gedaan om ongelijk jury te bewijzen”

Vromant lukte in de reeksen een chrono van 3:30.290, een verbetering van zijn eigen wereldrecord met meer dan zes seconden. De 37-jarige Oost-Vlaming zou het later op de dag, om 8u27 Belgische tijd (15u27 Japanse tijd), in de finale voor het goud opnemen tegen de Fransman Alexandre Leaute. Tot er plots een DSQ achter zijn naam werd geplaatst. Diskwalificatie. Team Belgium ging verhaal halen. Volgens de organisatie beging Vromant een inbreuk op artikel 13.008 van het reglement, met name het (te weinig) gebruik (gemaakt) van het zadel. De klacht van het Belgische team bracht geen soelaas.

Vromant: “Uiteraard niet eens met de beslissing”

“Ik ben niet boos, maar wel enorm ontgoocheld”, reageerde Vromant nadat de definitieve beslissing werd bekendgemaakt. “Het is moeilijk om dit te verwerken. Ik heb volgens de UCI het zadel van mijn fiets onvoldoende gebruikt. Die regel is er voor de veiligheid van de renner. Ik ben het uiteraard niet eens met die beslissing. We hebben alles uit de kast gehaald om te bewijzen dat hun oordeel niet klopte. Maar de jury kwam niet terug op hun beslissing. Heel jammer. Ik was er zo dichtbij. Het heeft even geduurd vooraleer het besef kwam. Pas toen ik mijn vrouw en kinderen aan de lijn had, kreeg ik het echt moeilijk. Zij hadden er ook zo enorm naar uitgekeken.”

Na zijn rit in de kwalificaties leek Vromant op weg om zijn droom waar te maken en paralympisch kampioen te worden. “Alles was perfect verlopen. ik had vooraf een beetje schrik gekregen van de Fransman Alexandre Léauté omdat die op training zo snel reed. Maar mijn eigen voorbereiding was perfect geweest en ik focuste mij gewoon op mijn eigen race.”

“Ik heb er alles aan gedaan en gereden zoals het moet. Ik heb mezelf niks te verwijten. Ik kan niet anders dan dit aanvaarden en focussen op de tijdrit op de weg volgende week dinsdag. Dat is mijn tweede doel op deze Spelen. Dan moet ik echt een medaille pakken. Dan wil ik revanche pakken.”

Vromant probeerde na een beenamputatie in 2013 meerdere sporten uit – skiën, zwemmen en lopen – maar vond het meest zijn gading in het paracycling. In Tokio startte hij dus als topfavoriet op de 3 km achtervolging, een status die hij dankt aan zijn gouden medaille op het WK op de baan in Canada in januari 2020 met een wereld­recordtijd aan een gemiddelde snelheid van maar liefst 49,9 km/uur.

