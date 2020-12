Evenveel mannen als vrouwen op Spelen van 2024 in Parijs

Zoals aangekondigd maken breaking - de competitieve variant van breakdance - surfen, skateboarden and klimsport over vier jaar deel uit van het olympisch programma. Baseball/softball en karate, die in Tokio wel olympisch zijn, verdwijnen dan weer van het programma. In totaal staan in Parijs zo 32 sporten op de agenda.

Toch zullen er in Parijs 592 atleten minder aantreden dan in Tokio. Dat wordt voor een groot deel gedragen door het gewichtheffen, dat 76 quotaplaatsen verliest door hun slechte dopingreputatie en nog maar 120 atleten (in slechts vijf gewichtsklassen) kan selecteren. Ook het boksen krijgt de rekening gepresenteerd van een slecht beleid.

De olympische sportfederaties stelden in totaal 41 nieuwe disciplines voor maar het IOC keurde er slechts acht goed. Zo wordt in de atletiek de 50 km snelwandelen vervangen door een mixed event en worden de twee sprintnummers in het kanovaren ingeruild voor twee extreme slalomdisciplines. Goed nieuws voor de lichtgewichten in het roeien: hun discipline houdt nog even stand.

Tot slot zullen er in Parijs voor het eerst in de geschiedenis van de Spelen op een totaal van 10.500 evenveel mannelijke als vrouwelijke atleten meedoen.

Volledig scherm IOC-voorzitter Thomas Bach. © AFP