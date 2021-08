“Evengoed zat ik nu op een brommer in Djibouti, was ik dik en verkocht ik sigaretten”: zes dingen die u nog niet wist over bronzen Bashir Abdi

Olympische SpelenBashir Abdi heeft ons land een zevende medaille bezorgd op de Olympische Spelen. Onze landgenoot (32) kende een bewogen levensverhaal, was ooit zeven jaar lang op de vlucht voor de burgeroorlog in Somalië en kwam uiteindelijk op z'n pootjes terecht in België. Maar er is meer: wist u hoe zijn hechte band met wereldster Mo Farah tot stand kwam? Of dat Abdi als kind vooral voetballer wou worden? En... dat hij bang was voor marathons?