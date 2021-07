Evenepoel en co over de Mikuni Pass, monsterlijke scherprechter van de wegrit: “Te vergelijken met de Mortirolo”

Olympische SpelenMorgen is het D-day voor de wielrenners op de Olympische Spelen , want dan wordt in alle vroegte de wegrit op gang gevlagd. Scherprechter in de finale is de Mikuni Pass, een loodzware beklimming met steile percentages. “Als Pogacar z'n benen van de Tour terugvindt, zal het niet simpel zijn om te volgen”, voorspelt bondscoach Sven Vanthourenhout.

De persoon die het parcours van de olympische wegrit uittekende, heeft de renners niet gespaard. Over 234 kilometer moet het peloton meer dan 4.300 hoogtemeters overwinnen. Zwaar, vooral als daar de hitte en luchtvochtigheid in Japan bovenop komt. De Fuji Sanroku is iets voorbij halfweg koers de langste beklimming van de dag, maar de échte scherprechter is de Mikuni Pass. 6,8 kilometer klimmen aan een gemiddeld stijgingspercentage van 10,1%, tussen kilometer één en vijf spreken we zelfs over een gemiddelde van zo’n 12%.

Volledig scherm Het profiel van de Mikuni Pass. © MyCols app

Wout van Aert mag dan een van de topfavorieten zijn, dit onding wordt ook voor hem op de limiet. “Wout weegt zo'n 75 kilogram, dat zijn er toch 15 meer dan de echte lichtgewichten”, merkte Remco Evenepoel er al over op. “Dat kan echt doorslaggevend zijn, want op sommige stukken gaat het tot 20 à 25%.” Met andere woorden: echt iets voor de pure klimmers. “Als Pogacar z’n benen van de Tour terugvindt, zal het niet simpel zijn om te volgen”, beseft bondscoach Sven Vanthourenhout. “Roglic, Pogacar, Carapaz... Die mannen gaan de finale rijden.”

Tiesj Benoot en Mauri Vansevenant vinden het moeilijk om de Mikuni Pass met een andere beklimming te vergelijken. “In de Ardennen hebben we niets gelijkaardigs”, aldus Vansevenant. “Dan moet je al naar Zwitserland of de Alpen.” Of naar Italië, volgens Evenepoel. “Ik vergelijk het met de Mortirolo, maar dan een vijftal kilometer korter. Ik heb de Mortirolo beklommen op training om de inspanning al eens na te bootsen. Het probleem bij de Mikuni Pass is dat de weg breed is, waardoor je niet ziet dat het steil is. Maar je voelt het natuurlijk wel.”

Naast de steiltegraad zien de Belgen nog andere factoren die van de Mikuni Pass een echt monster maken. “Eenmaal je aan het klimmen bent, zit je tussen de bomen en valt de wind weg. Vanaf dan brandt de zon vol op je lichaam. Het wordt gewoon afzien tot en met”, zegt Vansevenant. “En dat na 200 kilometer koers”, vult Evenepoel aan. Tiesj Benoot: “Ik denk niet dat er veel renners samen zullen bovenkomen.”

Volledig scherm De top van de Mikuni Pass. © INRNG

Bettiol maakt indruk

In aanloop naar de koers hebben de renners de Mikuni Pass natuurlijk uitvoerig verkend. Op Strava leren we dat één iemand het gashendeltje volledig heeft opengedraaid: Alberto Bettiol. De Italiaan - in 2019 winnaar van de Ronde van Vlaanderen - reed de klim maar liefst 2:34 sneller omhoog dan landgenoot Damiano Caruso, goed voor iets meer dan 24 minuten klimmen aan 427 watt. Het is natuurlijk gevaarlijk om conclusies vast te knopen aan een verkenning, maar de cijfers van Bettiol liegen niet: hij is dik in orde. In de gaten te houden, vooral wanneer een gevaarlijke groep outsiders zou wegsluipen.

Tourwinnaar Pogacar deed het rustig aan. De Sloveen deed 29:42 over de beklimming, meer dan 5 minuten trager dan Bettiol. Houdt ‘Pogi’ z'n kogels op zak voor morgen? De Sloveen kan na Jan Ullrich de tweede renner in de geschiedenis worden die in z’n carrière zowel de Ronde van Frankrijk wint als olympisch kampioen op de weg wordt. En dat op z'n 22ste.

Volledig scherm Pogacar tijdens een trainingsrit in Tokio. © Instagram