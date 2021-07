Evenepoel, die onderweg aanviel, blij voor Van Aert: “Hebben medaille, dat is het belangrijkste”

Olympische SpelenRemco Evenepoel was als een van de twee Belgische kopmannen aan de start van de olympische wegrit verschenen. Evenepoel toonde zich onderweg met een aanval, maar moest op de Mikuni Pass snel passen. “Ik probeerde Wout in een zetel te zetten door van ver te gaan, maar we kregen niet veel ruimte.” Lees hieronder niet enkel Evenepoels reactie, maar ook die van de andere Belgen.

Remco Evenepoel reageerde vlak na de aankomst voor de camera van VTM Nieuws: “We hebben een medaille, dat is het belangrijkste. Ik was vlak voor de Mikuni Pass al eens aangegaan, dat was misschien niet zo slim. Maar voor hetzelfde geld reden we daar weg en kregen we een gaatje, daar hoopte ik toch op. Of ik ontgoocheld of blij ben? Wielrennen is een ploegsport. We waren hier met twee kopmannen en één van de twee moest op het podium staan. We hebben er alles aan gedaan voor Wout. Ik probeerde hem in een zetel te zetten door van ver te gaan, maar we kregen niet veel ruimte. We zijn tweede, dat is het belangrijkste”, herhaalde Evenepoel.

Woensdag volgt al een nieuwe kans voor Evenepoel en Van Aert, want dan staan ze aan de start van de olympische tijdrit. Wat heeft Evenepoel geleerd met het oog op woensdag? “Daar kan ik niets over zeggen. Nu is het kwestie van de batterijen op te laden en woensdag vol gas te geven.”

Van Avermaet: “Had bij meeting al aangegeven als eerste te willen werken”

Greg Van Avermaet cijferde zich als uittredend olympisch kampioen compleet weg voor de Belgische kopmannen. “Bij de meeting had ik al aangegeven dat ik wel als eerste op kop wilde rijden”, aldus Van Avermaet. “De eerste lange beklimming had ik wellicht nog wel kunnen overleven, maar voor het gedeelte daarna hadden we andere jongens in de ploeg. In het begin was het zaak geen grote groep te laten wegrijden. In eerste instantie moest ik alleen aan de bak, maar uiteindelijk zijn de Slovenen toch beginnen helpen.”

Na z'n harde werk in de eerste wedstrijdhelft stapte Van Avermaet uit de wedstrijd. “Het is niet de rol die ik normaal vervul. Ik ben gewend finales te rijden, dus het gaf me wel een dubbel gevoel toen ik ze de eerste keer aan de aankomst zag voorbij komen. Meestal zit ik er zelf nog bij op dat moment. Maar goed, toen ik de laatste klim zag wist ik meteen dat ik niet voor de prijzen zou rijden. Ik heb dan maar beslist voor de ploeg te werken en voor sfeer te zorgen. Als de anderen de olympische kampioen als eerste zien werken, putten ze daar ook extra motivatie uit.”

“In de finale was Wout heel sterk”, ging Van Avermaet verder. “Hij heeft gereden zoals hij moest doen, maar iedereen zat op z'n wiel. Dat is normaal. Ik vond de groep na de Mukini Pass iets te groot, maar daar kan hij natuurlijk helemaal niets aan doen. Super indrukwekkend was het, hoe hij op die steile klim meeging met de lichtgewichten. Of hij woensdag in de tijdrit opnieuw een medaille pakt? Ik denk het wel, ja.”

Volledig scherm © BELGA

Vansevenant: “Andere ploegen kunnen met gebogen hoofd naar huis”

“Ik denk dat we zeker tevreden mogen zijn”, klonk het bij Mauri Vansevenant. “Dit scenario hadden we vooraf uitgetekend. Het zilver is natuurlijk fantastisch, we hebben een mooie prestatie geleverd als Belgische ploeg. Volgens mij zijn er andere ploegen die met een gebogen hoofd naar huis mogen gaan: ze wilden niet mee helpen controleren en kwamen er ook niet aan te pas in de finale.”

“Op de Mikuni Pass hebben we zo lang mogelijk tempo proberen rijden, zodat de demarrages zo lang mogelijk uitbleven”, aldus Vansevenant, die z'n debuut maakte op de Olympische Spelen. “Het was een fantastische ervaring. Alles is goed meegevallen, ik had het slechter verwacht. Dat er publiek langs de kant stond is natuurlijk geweldig. Wat we vanavond doen? Ik ken de planning niet, maar ik denk dat we wel iets te vieren hebben.”

Volledig scherm Mauri Vansevenant. © BELGA

Benoot: “Kwamen voor meer, maar mogen trots zijn”

Tiesj Benoot reed een sterke koers in dienst van Wout van Aert. “Tweede is niet slecht op de Spelen”, vertelde hij na de aankomst bij VTM Nieuws. “We kwamen voor meer, maar ik denk dat we trots mogen zijn. We hadden afgesproken tijdens de meeting dat we op de Mikuni Pass tempo zouden rijden om de aanvallen te proberen uitstellen. Ik ben tevreden met wat ik heb kunnen doen, ik reed vanaf kilometer nul met bidons rond. Ik denk dat we een goeie koers gereden hebben.”

Volledig scherm Remco Evenepoel © VTM