En wat als de route van de olympische toorts in 2024 nu eens langs België loopt?

Ze was niet de enige die gisteren met de olympische vlag stond te zwaaien in Brussel. Ook Cédric Van Branteghem, sinds maart de nieuwe CEO van het Belgisch en Interfederaal Olympisch Comité (BOIC), was in z’n schik. Als ex-olympiër kriebelt het altijd een beetje wanneer het over de Spelen gaat en dan zeker wanneer die op een kleine 300 kilometer van huis worden gehouden. “De nabijheid van de Spelen biedt enorme opportuniteiten maar ook grote uitdagingen. Het kan jongeren inspireren en doen dromen dat de Spelen ook voor hen haalbaar zijn, of het zet hen misschien aan het sporten. Ik ben er zeker van dat het enthousiasme en de belangstelling voor Parijs 2024 groot zal zijn in België, dat de Spelen dan écht gaan leven bij de bevolking. De vraag naar tickets zal gigantisch zijn. Ook de atleten zijn er nu al fel mee bezig. In sporten zoals het mountainbike zijn de kwalificaties voor Parijs zelfs al begonnen.”