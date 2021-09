Emotionele Jean-Michel Saive maakt ambitie en droom als BOIC-voorzitter waar: “Vandaag denk ik ook aan mijn vader”

Olympische Spelen Ondanks commotie: 3x3 Lions winnen Challenger-toer­nooi na zege tegen olympisch kampioen

25 augustus Terwijl in ons land een onderzoek gestart is naar vermeende fraude, hebben de 3x3 Lions een prestigieus Challenger-toernooi gewonnen in Riga. Ze versloegen in de finale de olympische kampioen Letland met 20-18.