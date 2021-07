Emma Plasschaert start zondag als vijfde in medaillerace na mindere dag: “Het is balen”

Plasschaert is de nummer 1 van de wereld in haar klasse en werd in 2018 in het Deense Aarhus wereldkampioene. In 2019 vond nabij Enoshima, een eilandje zo’n 50 km ten zuiden van Tokio, een olympische testrace plaats. Die werd gewonnen door de 27-jarige Oostendse.

“Ik ben best wel ontgoocheld”, vertelde Plasschaert aan onze man in Tokio. “Het is balen, ik had gehoopt dat het anders ging lopen.” Wat is er nu mogelijk in de medalrace? “Er kan nog veel gebeuren. Ik ga mijn uiterste best doen om alles uit de kast te halen. In een medaillerace kan iedereen schitteren. Ik ben op zoek naar wat revanche na vandaag.”