Emma Plasschaert op medaillejacht in het zeilen, wat kost dat? “Denk nu niet: ‘Oei, die sport is veel te duur’”

Olympische Spelen Axel Merckx zag hoe Van Aert hulp ontbrak om te winnen: “Evenepoel had van goudwaarde kunnen zijn”

24 juli Tweede na een ongelijke strijd. Axel Merckx (48), zelf derde op de Olympische Spelen van Athene 2004, spreekt over “een heel mooie zilveren medaille” voor Wout van Aert. “Hij heeft alles gedaan wat mogelijk was. Het enige spijtige is dat Evenepoel ontbrak in de finale: die had letterlijk van goudwaarde kunnen zijn.”