Emma Plasschaert grijpt ondanks knappe medal race net naast medaille: “Toch blik ik tevreden terug op deze Spelen”

Olympische SpelenEmma Plasschaert heeft zondag geen medaille kunnen veroveren in de Laser Radial-klasse van het zeilen op de Olympische Spelen in de Japanse hoofdstad Tokio. Met een schitterende tweede stek in de afsluitende medaillerace eindigde ze op de vierde plaats in de stand. “Dit was een toffe en mooie manier om de Spelen af te sluiten.”

Het goud ging naar de Deense Anne-Marie Rindom, die voor de start van de medal race de leiding reeds stevig in handen had. De Zweedse Josefin Olsson snoepte dankzij een zege op de slotdag het zilver nog af van de Nederlandse titelverdedigster Marit Bouwmeester, die finaal brons pakte.

Met een vijfde stek voor de start van de medaillerace moest onze landgenote resoluut voor de aanval kiezen op de slotdag, om nog in aanmerking te komen voor de medailles. Plasschaert koos samen met de Griekse Vasileia Karachaliou voor links en dat bleek de beste keuze in de baai van Enoshima, waar er net iets meer wind stond dan tijdens de vorige wedstrijddagen. Het duo nestelde zich meteen vooraan in het pak. Voor de Italiaanse Silvia Zennaro was de medal race toen al afgelopen na een valse start.

Intussen rukte de Zweedse Josefin Olsson, de belangrijkste concurrente van Plasschaert in de strijd om het brons, na een trage start wel steeds verder op het in klassement. Op weg naar de derde boei lag ze reeds in tweede positie en dat was slecht nieuws voor onze landgenote, die de leiding resoluut in handen had genomen. Even later moest ze die leidersplaats afstaan aan Olsson, de strijd om het brons werd in de voorste gelederen geleverd.

De Deense Anne-Marie Rindom speelde op veilig en liet met een onopvallende medaillerace haar goud niet meer in het gedrang komen. Finaal geraakte Plasschaert niet meer voorbij Olsson en zo waren de medailles weg. De West-Vlaamse komt terecht op de ondankbare vierde plaats in de eindstand, met 87 punten. Dat zijn er vier meer dan Bouwmeester (83). Rindom eindigt met 78 punten achter haar naam, drie minder dan Olsson (81).

Plasschaert blikte na haar medaillerace teleurgesteld, maar ook tevreden terug. “In de medaillerace moest ik goed starten, en met die ingesteldheid ben ik ook begonnen. Volle gas. Toen ik de Zweedse in het begin links zag liggen, dacht ik: oh my god, gaat het echt gebeuren? Maar zij kwam sterk terug, net als de andere concurrentes. We zeilden vandaag in goede omstandigheden, dit was een toffe en mooie manier om de Spelen af te sluiten. Ja, ik ben ontgoocheld. Het is super jammer dat zo’n goede prestatie in de medaillerace niet leidt tot een medaille, maar dat kan ik mezelf niet kwalijk nemen. Ik pak mijn werkpunten mee naar de volgende Spelen in Parijs. Daar kan ik sterk voor de dag komen. Op deze Spelen ben ik op mijn waarde geklopt, en daarom kijk ik ook tevreden terug. (glimlacht) Ook omdat mijn verloofde goud heeft gepakt.”

