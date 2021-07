Emma Plasschaert bekleedt tiende plaats in het klassement na tweede regatta

Olympische SpelenZeilster Emma Plasschaert staat na de tweede regatta tiende in algemeen klassement. In die tweede regatta eindigde ze als zeventiende, nadat ze in de eerste race vandaag als tiende finishte.

Na haar tiende en zeventiende plaats staat Plasschaert in de algemene stand met 27 punten op de tiende plek. De Spaanse Cristina Pujol Bajo nam de beste start en won de eerste regatta, maar eindigde in de tweede pas als 23e. De Duitse Svenja Weger, vijfde in de eerste race, was in de tweede race de beste. Zij staat met zes punten aan kop.

Plasschaert en co werken de komende dagen in de baai van Enoshima in totaal tien regatta’s af, waarna de beslissing volgende week zondag (1 augustus) in de medaillerace valt. Morgen volgen de derde en vierde race.

De 27-jarige Plasschaert is de nummer 1 van de wereld in haar klasse en werd in 2018 in het Deense Aarhus wereldkampioene. In 2019 vond op dezelfde locatie in Enoshima, een eilandje zo’n 50 km ten zuiden van Tokio, een olympische testrace plaats, die de Oostendse won.

