Elke Vanhoof stoot door naar halve finales BMX in Tokio

Aagje Van Walleghem over Biles: “Belangrijk signaal”

28 juli Simone Biles zal haar Olympische titel niet verdedigen in de individuele allround turnfinale. De Amerikaanse trok zich ook al terug uit de teamfinale. Door een té grote mentale druk. De kans dat meest succesvolle gymnaste aller tijden nog in actie komt in Tokio wordt steeds kleiner.