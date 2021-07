Elke Vanhoof stoot door naar halve finales BMX in Tokio: “Finale zou al straf zijn”

Olympische Spelen Belgian Lions 3x3 grijpen naast brons na nederlaag tegen Servië: "Willen bijna onze excuses aanbieden omdat we geen medaille meenemen”

28 juli De D-day voor de 3x3 Belgian Lions op de Olympische Spelen is op een spijtige desillusie uitgedraaid. Vanmiddag zwaar onderuit tegen Letland in de halve finale (21-8) en ook in de match om het brons een maatje te klein voor sterke Serviërs: 21-10. Een ondankbare vierde plaats is zo het deel voor onze landgenoten die het land dagenlang in de ban hielden. Onder andere ‘Iceman’ Thibaut Vervoort, de held met zijn 'buzzer beater’ tegen de Polen, was vandaag niet bij schot. Het Belgische basketbalsprookje krijgt zo geen metalen rand. Zonde.