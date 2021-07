Elise Mertens en Alison Van Uytvanck ambitieus als gelegenheidskoppel: “Olympische medaille is onbetaalbaar”





Olympische SpelenEen Belgische tennismedaille op de Olympische Spelen in Tokio, het zou niet onverhoeds zijn. Elise Mertens maakt een kans in het enkelspel én staat nummer één in de wereld in het dubbel. Of het ook klikt met haar gelegenheidspartner Alison Van Uytvanck? “We delen alvast dezelfde kamer.” Nochtans is Mertens’ vriend ook in Tokio.