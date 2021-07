Eliott Crestan plaatst zich met tweede plek in reeksen van 800m voor de halve finales

Olympische Spelen Slechts 10% kans op een Belgische medaille vannacht of vrijdagoch­tend. Of kan Isaac Kimeli verrassen?

29 juli Elke dag voorspellen onze journalisten in Tokio de kans op een Belgische medaille op de Olympische Spelen. Op dag zeven achten we die echter bijzonder klein: 10%. Of kunnen Fanny Lecluyse op de 200 meter schoolslag of Isaac Kimeli op de 10.000 meter in het atletiek voor een onvervalste stunt zorgen? Dit zijn vannacht en op vrijdagochtend de kanshebbers.