Eline Berings over haar fin de carrière en de Mentale Spelen van Tokio: “Atleten zijn ook maar mensen, soms met een heel klein hartje”

Vrolijk wervelt Eline Berings de Gentse koffiezaak binnen waar we afspraken. Erg rouwig lijkt ze er niet om dat het na achttien jaar gedaan is met atletiek. Maar schijn bedriegt: “Sinds de Memorial voel ik me beter. Als mensen me ervoor vroegen hoe het ging, dan zei ik: ‘gaat wel’ terwijl de tranen in mijn ogen schoten. Het ging helemaal niet. Ik was te aangedaan. Maar als je dat me nu vraagt en ik antwoord: ‘Ca va’, dan meen ik het ook. Ik moet nog een en ander verwerken en mijn toekomst is nog onduidelijk maar ik ben oké. Nu de sport is afgesloten, is er weer ruimte om nieuwe plannen te maken.”