Eerste onderzoek wijst geen hersenschudding aan bij Hendrickx, die foto van griezelige wonde deelt: “Zijn verhaal mag doorgaan”

Vader Evenepoel reageert op kritiek met twee foto's van Remco: "Velen vergeten waar hij in maart stond"

28 juli Hij had de kritiek verwacht, Patrick Evenepoel. “Nu zal de vraag rijzen of Evenepoel zijn plaats op deze Olympische Spelen wel verdiend heeft”, reageerde hij bij VTM Nieuws na de tijdrit. Onder andere op Twitter viel al snel menig kritische noot, waarop de vader van Remco reageerde met twee foto’s die duidelijk maken welke weg Evenepoel al afgelegd heeft na zijn val in de Ronde van Lombardije.