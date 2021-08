Eerste Belgische medaille op Paralympische Spelen: Griet Hoet verovert brons in de 1 km tijdrit

Baanwielrenster Griet Hoet en pilote Anneleen Monsieur hebben vandaag voor de eerste Belgische medaille gezorgd op de Paralympische Spelen in Tokio. Het duo veroverde in de WB-klasse een bronzen medaille in de tijdrit van 1 kilometer.