Eerste Belgische medaille: Hoet en Monsieur veroveren op Paralympische Spelen brons in tijdrit

Olympisch kampioen bedankt vrijwillig­ster die hem geld gaf voor een taxi toen hij op weg naar zijn olympische race de verkeerde bus genomen had: “Dit goud is ook van jou”

12 augustus Het had niet veel gescheeld of de Jamaicaanse atleet Hansle Parchment, die in Tokio goud won op de 110 meter hordelopen, had zijn race gemist. Op de dag van de halve finale stapte hij per ongeluk op de verkeerde bus, die hem niet naar de atletiekbaan, maar naar een watersportcentrum bracht. Er was te weinig tijd om een bus terug te nemen, maar gelukkig was een vrijwilligster zo vriendelijk de man geld te geven voor een taxi, zodat hij toch nog op tijd arriveerde voor de race, waar hij later goud pakte.