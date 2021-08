Eerste Belgische medaille: Griet Hoet en Anneleen Monsieur veroveren op Paralympische Spelen brons in tijdrit van één kilometer

Paralympische SpelenBaanwielrenster Griet Hoet en pilote Anneleen Monsieur hebben voor de eerste Belgische medaille gezorgd op de Paralympische Spelen in Tokio. Het duo veroverde in de WB-klasse een bronzen medaille in de tijdrit van 1 kilometer.

Hoet en Monsieur klokten af in 1:07.943 en bleven daarmee 2.652 boven de tijd van het Nederlandse duo Larissa Klaassen en Imke Brommer, dat goud pakte. Het zilver was voor de Britse vrouwen Aileen McGlynn Obe en Helen Scott.

Hoet en stuurvrouw Monsieur vormen sinds 2015 een onafscheidelijk tandemduo. De twee focusten op deze Spelen vooral op de 3 km individuele achtervolging, die zaterdag op het programma staat, maar konden vandaag dus ook al oogsten. De 43-jarige Hoet heeft retinitis pigmentosa, een degeneratieve oogziekte.

Volledig scherm Anneleen Monsieur en Griet Hoet. © BELGA

“Het verschil met de vierde was klein, maar we wisten dat de derde plaats het hoogst haalbare was vandaag”, legde Hoet na afloop uit. Het Belgische duo was uiteindelijk slechts 0.289 sneller dan de Britse vrouwen Lora Fachie en Corrine Hall, die net naast het podium vielen.

“Het Nederlandse (Larissa Klaassen en Imke Brommer) en eerste Britse duo (Aileen McGlynn Obe en Helen Scott), die goud en zilver pakken, zijn echt gespecialiseerd in de kilometer. En wij eigenlijk niet. Dus we moesten de besten zijn van de achtervolgers. En dat is gelukt.”

“Ik ben blij dat we al een medaille hebben, zo is de druk al voor zaterdag van de ketel”, ging Hoet verder. “Dan rijden we met de drie kilometer individuele achtervolging ons beste nummer. Daar hopen we echt de grote finale voor goud of zilver te mogen rijden. Nu kunnen we daar met een geruster gevoel naartoe. Dit toont aan dat we klaar zijn voor zaterdag. Vandaag was een beetje een test voor ons. We zijn heel opgelucht dat het goed ging.”

Volledig scherm © Photo News

Ewoud Vromant verbetert in reeksen eigen wereldrecord op 3 km individuele achtervolging

Baanwielrenner Ewoud Vromant (MC2) heeft al een eerste keer uitgehaald in de reeksen van de 3 km individuele achtervolging op de Paralympische Spelen in Tokio. Vromant finishte in de eerste reeks in 3:30.290, een verbetering van zijn eigen wereldrecord met meer dan zes seconden.

Het wereldrecord stond sinds januari vorig jaar op zijn naam in een tijd van 3:36.322.

De 37-jarige Oost-Vlaming won zijn reeks en rijdt later op de dag, om 8u27 Belgische tijd (15u27 Japanse tijd), de finale.

Volledig scherm Ewoud Vromant. © BELGA