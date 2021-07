Eerste Belgische atleten vertrokken richting Tokio: "Eindelijk is het zover"

Twintig Belgen die allemaal, zonder uitzondering, over twee weken aan hun olympische debuut toe zijn in Tokio: niet verwonderlijk dat het voor hen gisteren een spannende dag was. Eentje die door het coronavirus zelfs nog een jaartje langer dan gepland op zich liet wachten. "Echt de max dat het eindelijk zo ver is", glunderde zeilster Emma Plasschaert (27). "Nu komen de Spelen écht dichterbij" vulde basketbalspeelster Emma Meesseman (28) aan. "Je leeft er zo lang naartoe, nu zijn de kriebels er wel. Hopelijk gaan we ervan kunnen genieten."

Quote Ik ging ervan uit dat ik heel m'n leven op YouTube naar filmpjes over business class zou moeten kijken om te weten hoe het eruit zag. Dit is een natte droom die uitkomt. Roeier Niels Van Zandweghe

Het BOIC trakteerde de atleten op Zaventem meteen op leuk nieuws: hun zitje kreeg een upgrade naar business class. Dat maakt de lange vlucht van twaalf uur meteen aangenamer. Plasschaert: "Oogjes dicht en zo snel mogelijk slapen, dat is het plan." Roeier Niels Van Zandweghe (25), een zelfverklaarde 'vliegtuignerd', dacht er anders over: "Ik ging ervan uit dat ik heel m'n leven op YouTube naar filmpjes over business class zou moeten kijken om te weten hoe het eruit zag. Dit is een natte droom die uitkomt." Zijn pretoogjes zou hij verbergen onder een 'flashy' bril, die moet helpen om de gevolgen van jetlag te beperken. Van Zandweghe: "Mijn vriendin heeft me er al stevig mee uitgelachen. Maar ik trek er me niks van aan. Ik paste ook mijn slaapschema aan en intussen zit ik al drie uur voor op Belgische tijd."

Het herinnert meteen aan de sérieux waarmee de atleten aan hun opdracht beginnen. Ze gaan niet naar Tokio om de toerist uit te hangen. Plasschaert hoort bij de medaillekandidaten, de Belgian Cats bij de outsiders, net als Van Zandweghe die samen met Tim Brys (28) in de lichte dubbeltwee roeit: "We zijn er 100 procent op voorbereid en klaar voor. We kunnen ons niets verwijten, wat het resultaat ook moge worden. Al hopen we wel met een medaille terug naar huis te komen."

Zondag Evenepoel

Zaterdag is het de beurt aan een tweede, kleinere lichting om in te checken: Remco Evenepoel, polsstokspringer Ben Broeders, taekwondoka Jouad Achab, zeiler Wannes Van Laer en gewichthefster Nina Sterkcx.

