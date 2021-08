Een koning en zijn prins, strafcornermachine en de muur: onze 18 gouden hockeyhelden voorgesteld

Olympische SpelenDe Red Lions hebben hun gouden olympische droom waargemaakt. In de finale klopten ze Australië na een bloedstollende shoot-out . Een selectie die het opperste sportgeluk heeft bereikt. Van ‘The Wall’ Vanasch tot passionele podoloog Briels: onze 18 gouden Lions voorgesteld.

Naast de naam van elke Lion staat telkens de leeftijd, aantal caps, de club waar de Red Lion vanaf september speelt, het aantal doelpunten op deze Olympische Spelen en het toernooi waar de Red Lion zijn debuut maakte.

Doelman:

Vincent Vanasch – 33 jaar – 252 caps – Rot-Weiss Köln (Dui) – debuuttoernooi: EK 2009.

Wat u moet weten: Beste keeper ter wereld in 2017, 2018 én 2019. Rustig en bijzonder bescheiden. Hield drie shoot-outs tegen in de WK-finale 2018 tegen Nederland. Deed dat kunststukje vandaag nog eens over met drie geweldige saves in de razend spannende shoot-out.

Wat u mag weten: ‘The Wall’ droomde er in zijn jeugdjaren van om chirurg te worden. Oog voor detail: denk maar aan de halve finale op het EK 2019 in Antwerpen tegen Duitsland toen hij bij een strafcorner een Duitse hand tegen de bal opmerkte en zo een 0-3-achterstand en – wellicht – de uitschakeling voorkwam.

Volledig scherm Vincent Vanasch. © Photo News

Verdedigers:

Arthur Van Doren – 26 jaar – 205 caps – Bloemendaal (Ned) – 1 doelpunt - debuuttoernooi: Champions Trophy 2012

Wat u moet weten: Wereldspeler van het jaar in 2017 en 2018. Uniek spelinzicht en beschikt over een heerlijke lange pass. Werd op het WK 2018 uitgeroepen tot beste speler van het toernooi.

Wat u mag weten: Bijnaam Tuur of King Arthur. Volgens bondscoach McLeod wordt hij elk jaar nóg beter. Kijkt op naar Roger Federer. Een fan in India vroeg hem ooit ten huwelijk.

Volledig scherm Arthur Van Doren. © Photo News

Arthur De Sloover – 24 jaar – 104 caps – Beerschot – 0 doelpunten - debuuttoernooi: halve finale World League 2017

Wat u moet weten: Reeds op jonge leeftijd enorm matuur. Blijft steeds rustig. FIH-belofte van het jaar in 2018. Samen met King Arthur (Van Doren) vormt hij – Prince Arthur - een vast koppel in de Red Lions-verdediging.

Wat u mag weten: De enige West-Vlaamse Red Lion. Neef van Red Panther Alix Gerniers. Dierenvriend. Indien hij geen hockey speelde, was hij wellicht dierenarts geworden. Houdt van de vechtlust van Rafael Nadal.

Volledig scherm Arthur De Sloover. © BELGA

Loïck Luypaert – 29 jaar – 262 caps – Braxgata – 1 doelpunt – debuuttoernooi: Champions Challenge 2009

Wat u moet weten: Organiseert de verdediging. Door zijn geweldige hoge bal heeft hij de capaciteiten om zowat iedereen op het terrein te bereiken.

Wat u mag weten: Wellicht de vlotste Red Lion en communiceert daarom ook goed op het terrein. Heeft interesse in de media, want liep ooit stage bij Play Sports. Straffe petanquer.

Volledig scherm Loïck Luypaert. © AP

Alexander Hendrickx – 27 jaar – 147 caps – Pinoké (Ned) – 14 doelpunten – debuuttoernooi: Champions Trophy 2012

Wat u moet weten: Werd na Rio 2016 nummer één in de rangorde van Belgische strafcornerspecialisten en was met veertien doelpunten dé sensatie op deze Spelen. Er is geen twijfel meer mogelijk: Alexander ‘Jimi’ Hendrickx heeft de beste strafcorner ter wereld.

Wat u mag weten: Genoot zijn hockeyopleiding bij Antwerp, maar stapte in 2015 in het teken van zijn carrière over naar de Antwerpse concurrent Dragons. Viert morgen zijn 28ste verjaardag en bezorgde zichzelf met goud dus een vroeg cadeau.

Volledig scherm Alexander Hendrickx. © Photo News

Gauthier Boccard – 29 jaar – 241 caps – Waterloo Ducks – 0 doelpunten - debuuttoernooi: Champions Challenge 2011

Wat u moet weten: Hij was in zijn jeugdjaren aanvaller, scoorde ook aan de lopende band, maar werd omgevormd tot verdediger. Shane McLeod looft hem dan ook voor zijn uitzonderlijk aanpassingsvermogen.

Wat u mag weten: Net als heel wat andere Red Lions kreeg hij hockey met de paplepel ingegeven. Zijn vader was ook hockeyer en Gauthier had op 4-jarige leeftijd reeds een stick in de hand. Was steeds fan van Zinédine Zidane.

Volledig scherm Gauthier Boccard. © BELGA

Middenvelders:

John-John Dohmen – 33 jaar – 416 caps – Orée – 3 doelpunten - debuuttoernooi: EK 2005 Leipzig

Wat u moet weten: Wereldspeler van het jaar in 2016. Werd in juni 2018 met 359 caps recordinternational en onttroonde zo bondsvoorzitter Marc Coudron. Speelde in februari om de Pro League tegen Spanje zijn 400ste wedstrijd voor de Red Lions.

Wat u mag weten: Viel op het WK 2018 in India uit met een longontsteking. Net als Thomas Briels, Cédric Charlier en Felix Denayer staat hij voor de vierde keer op de Spelen. Hij is osteopaat.

Volledig scherm John-John Dohmen. © AP

Felix Denayer – 31 jaar – 342 caps – Dragons – 1 doelpunt – debuuttoernooi: Olympische Spelen 2008

Wat u moet weten: Vlaggendrager tijdens de openingsceremonie en kapitein van de Lions op deze Spelen. Vierde zijn debuut bij de Red Lions op de Olympische Spelen van 2008 in Peking. Intelligente speler en verlengstuk van de trainer op het veld.

Wat u mag weten: Bleef steeds de clubkleuren van het Brasschaatse Dragons trouw. Werd met zijn club in mei voor de zevende keer landskampioen. Papa Christophe Denayer werd in juni verkozen tot voorzitter van de Vlaamse Hockey Liga.

Volledig scherm Felix Denayer. © Photo News

Simon Gougnard – 30 jaar – 299 caps – Dragons – 3 doelpunten – debuuttoernooi: EK 2009.

Wat u moet weten: Speelde reeds voor drie Nederlandse (Tilburg, Oranje-Zwart en Bloemendaal) en drie Belgische clubs (Waterloo Ducks, Racing en Leuven) en verhuist nu naar Dragons. Een echte atleet met groot technisch vermogen.

Wat u mag weten: Is de ‘biker’ van de Red Lions. Houdt van Harley Davidson, ‘Road Holidays’ en tattoo’s. Naast hockey is Gougnard vooral bezig met ‘The Strong Company’, een bedrijf dat zich richt op een gezonde levensstijl in het bedrijfsleven.

Volledig scherm Simon Gougnard. © BELGA

Victor Wegnez – 25 jaar – 109 caps – Racing Brussel – 0 doelpunten - debuuttoernooi: halve finale World League 2017

Wat u moet weten: Een echt bijtertje op het middenveld en steeds uitbundig. Werd in 2017 tweede in de verkiezing van ‘Rising Star’ van de internationale hockeyfederatie na Van Doren. Eén van de ‘chouchous’ van bondscoach McLeod.

Wat u mag weten: Heeft een iets moeilijkere jeugd achter de rug. Dankzij hard werk geraakte hij op topniveau. Werd op het EK 2019 in Antwerpen verkozen tot beste speler van het toernooi.

Volledig scherm Victor Wegnez. © REUTERS

Antoine Kina – 25 jaar – 87 caps – Gantoise – 0 doelpunten - debuuttoernooi: finale World League 2017

Wat u moet weten: Verving op het WK 2018 in India een geblesseerde Manu Stockbroeckx in de selectie en zijn carrière was meteen helemaal gelanceerd. Hockeyt heel gemakkelijk, zeer balvast en heeft nog een zeer mooie toekomst voor zich.

Wat u mag weten: Hij is de zoon van ex-Red Panthers coach Pascal Kina. Zijn vader is trouwens zijn clubcoach bij het ambitieuze Gantoise. Kina maakte tijdens de openingsmatch op het EK 2019 in Antwerpen tegen Spanje zijn eerste doelpunt voor de Lions.

Volledig scherm Antoine Kina. © Photo News

Augustin Meurmans – 24 jaar – 73 caps – Racing Brussel – 0 doelpunten - debuuttoernooi: halve finale World League 2017

Wat u moet weten: Heeft zeer zware concurrentie op het middenveld en vertrok als reserve naar Tokio. Een harde werker die op de Spelen mocht opdraven in de poulematchen tegen Zuid-Afrika en Groot-Brittannië.

Wat u mag weten: ‘Gus’ Meurmans speelde tot één jaar voor zijn eerste selectie bij de Red Lions nog in de Belgische ‘tweede klasse’ bij Lara uit Waver. In zijn jeugdjaren was Tom Boon zijn idool.

Volledig scherm Augustin Meurmans. © BELGA

Aanvallers:

Florent Van Aubel – 29 jaar – 254 caps – Dragons – 2 doelpunten - debuuttoernooi: EK 2011

Wat u moet weten: De fans van ‘hockey tricks’ zijn bij Van Aubel aan het goede adres. De tovenaar. Kan alles aan de bal en leest het spel voortreffelijk. Scoorde op fraaie wijze de openingsgoal in de finale.

Wat u mag weten: Koelbloedig. In de sudden-death van de shoot-outs in de WK-finale tegen Nederland trof de Gentenaar raak. Won in de Belgische competitie drie keer de Gouden Stick.

Volledig scherm Florent Van Aubel. © BELGA

Tom Boon – 31 jaar – 308 caps – Léopold – 3 doelpunten – debuuttoernooi: EK 2009

Wat u moet weten: Uitzonderlijke neus voor doelpunten en steeds gevaarlijk in de cirkel. Bleef dit toernooi wegens een blessure tijdens de eerste twee matchen aan de kant en zat ook in de halve finale en de finale in de tribune.

Wat u mag weten: Hij was de eerste landgenoot die in 2015 de Hockey India League speelde. Nonkel is ex-bondsvoorzitter Marc Coudron, zus is ex-Red Panther Jill Boon. Boon organiseert de populaire ‘Tom Boon Hockey Camps’.

Volledig scherm Tom Boon (rechts). © AFP

Cédric Charlier – 33 jaar – 336 caps – Racing Brussel – 3 doelpunten – debuuttoernooi: Olympische Spelen 2008

Wat u moet weten: Hardwerkende spits met niet aflatende inzet. Is er voor de vierde keer op de Spelen bij. Kende begin dit jaar een moeilijkere periode, maar knokte keihard terug.

Wat u mag weten: De ouders van Charlier beheerden Ukkel Hockeyclub. Werd in mei landskampioen met Dragons en verhuist opnieuw naar zijn thuisclub Racing.

Volledig scherm Cédric Charlier. © Photo News

Sébastien Dockier – 31 jaar – 216 caps – Pinoké (Ned) – 2 doelpunten – debuuttoernooi: Champions Trophy 2012

Wat u moet weten: Een harde, stille werker die steeds op zoek is naar doelpunten. Wat scoren betreft is hij al vele jaren één van de toonaangevende spelers in de ijzersterke Nederlandse Hoofdklasse.

Wat u mag weten: Werd niet geselecteerd voor het EK 2019 in Antwerpen en dat betekende een ontgoocheling. Speelde vijf jaar bij het Nederlandse Den Bosch en is straks voor het tweede jaar ploegmakker van Alexander Hendrickx bij Pinoké.

Volledig scherm Sébastien Dockier. © Photo News

Nicolas de Kerpel – 28 jaar – 77 caps – Herakles – 0 doelpunten - debuuttoernooi: halve finale World League 2017

Wat u moet weten: Maakt op iets rijpere leeftijd alles voor het eerst mee: na zijn eerste WK in 2018 en EK in 2019, nu zijn eerste Olympische Spelen. Hij is de joker van de ploeg. Door zijn polyvalentie overal inzetbaar.

Wat u mag weten: Na een jaar met veel blessureleed werkte hij hard om er op de Spelen bij te zijn. Bleef steeds trouw aan zijn club Herakles en tekende recent voor drie jaar bij. Specialist in ‘bottle flips’.

Volledig scherm Nicolas de Kerpel. © Photo News

Thomas Briels – 33 jaar – 359 caps – Oranje-Rood (Ned) – 2 doelpunten – debuuttoernooi: EK 2007

Wat u moet weten: De ex-kapitein van de Red Lions ging als reservespeler naar Tokio, maar speelde uiteindelijk zeven van de acht wedstrijden. Hij doet dat alweer met heel veel passie en ontgoochelde in geen enkele match.

Wat u mag weten: De clubcarrière van Briels speelt zich bijna volledig af bij het Nederlandse Oranje-Rood. Hij speelde er tussen 2008 en 2015, keerde dan voor twee jaar terug naar thuisclub Dragons, maar draagt sedert 2017 opnieuw het Eindhovense shirt. Briels is in Eindhoven ook podoloog.

Volledig scherm Thomas Briels. © BELGA

