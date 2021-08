Een echte olympische heldin: Poolse speerwerpster veilt zilveren medaille om hartoperatie van jongetje te bekostigen

Op de Olympische Spelen in Rio 2016 greep Andrejczyk nog net naast de medailles. Twee centimeter scheidde haar van het brons. Waarna ze een jaar in de lappenmand lag met een schouderblessure. En er volgde nog veel slechter nieuws. In 2018 werd er botkanker vastgesteld. Andrejczyk bleef niet bij de pakken zitten. Zowel de kanker als de zware blessure werden overwonnen en in Japan stond ze er helemaal. 71,4 meter ver gooide ze de speer in Tokio. Een persoonlijk record en nog veel meer: de derde verste poging ooit in het speerwerpen bij de vrouwen. Goed voor zilver. Een emotionele podiumceremonie volgde.