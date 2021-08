Een advocate en een Europees indoorkampioene staan in halve finales: Imke Vervaet en Elise Vanderelst stellen bij olympisch debuut niet teleur

Olympische SpelenHet was vanochtend vijftien minuten bibberen voor Elise Vanderelst bij een temperatuur van 32 graden in het Olympic Stadium: dan pas kreeg de 23-jarige atlete zekerheid over haar kwalificatie voor de halve finales op de 1.500m. Een uurtje later knalde ook Imke Vervaet in een nieuwe persoonlijke besttijd naar de halve finales op de 200m.

De olympische debutanten van Team Belgium doen het voorlopig goed in Tokio. Op Ben Broeders en Hanne Claes na overleefden ze allemaal de eerste schifting. Vandaag was het de beurt aan Elise Vanderelst, in maart nog onverhoopt Europees indoorkampioene op de 1.500m, en Imke Vervaet, in het gewone leven advocate en spurtster op de 200m in bijberoep.

Vanderelst, die zich eigenlijk klaarstoomt voor Parijs 2024, had een duidelijk doel in gedachten: de halve finales bereiken. Dat ging niet vanzelf. De Bergense finishte na een prima reeks als negende, in 4:05.63, terwijl alleen de topzes zich rechtstreeks plaatste. Het was dan nog een kwartier wachten tot alle reeksen gedaan was en ze met zekerheid wist dat ze met die tijd werd heropgevist.

“Het ging toch snel,” bekende ze nadien. “Ik had niet gedacht dat er in de reeksen al rond de 4:02 of 4:03 zou worden gelopen, ik ging eerder uit van tijden rond 4:09. Maar ik ben tevreden met mijn wedstrijd. Ik heb voorin meegelopen omdat ik bang was dat het te traag zou gaan of dat ik ingesloten zou raken. Ik wilde geen herhaling van Torun (op het EK indoor wist Vanderelst de eerste ronde maar net te overleven, red.) dus ik dacht: ik ga voorin en aan de binnenkant lopen, zodat ik geen meters teveel doe.”

Dat loonde want met haar 4:05.63 stootte ze toch door. Voor Vanderelst was het de tweede beste chrono uit haar carrière, nadat ze in juni in Firenze het Belgische record (4:02.63) op haar naam had gebracht. En nu? “Alles geven, hé. Ca passe ou ça casse. Mijn record verbeteren? Niets is onmogelijk. Ik heb ervoor getraind. Maar hoe dan ook mag ik blij zijn met mijn prestatie op de Spelen. Gelukkig is de finale woensdagavond. Het zal een paar graadjes frisser zijn. Al heb ik niet te fel afgezien van de hitte. Ik verkies de warmte boven de koude.”

Imke Vervaet, die was dan weer ingedeeld in een reeks met de Jamaicaanse sneltrein genaamd Elaine Thompson - zaterdag nog de snelste in de finale van de 100m. Alleen de topdrie kwalificeerde zich rechtstreeks voor de halve finale, daarnaast lagen er nog drie tickets klaar voor de drie best verliezende tijden. Vervaet haalde er daar eentje van op. De 28-jarige Gentse finishte als vierde, in 23.05. Een nieuw persoonlijk record, dat voorheen op 23.24 stond.

“Ik ben blij,” straalde Vervaet, die voltijds werkt als advocate. “Want dit keer wil ik écht een ronde verder raken (op het WK van 2019 ging ze er in de reeksen uit, red.). Ik wist dat het niet makkelijk zou zijn maar het is me wel gelukt, met een nieuw personal best dan nog. Eigenlijk had ik gedacht dat Thompson sneller van mij zou weglopen dus toen ik in de bocht nog in haar buurt zat, dacht ik: ‘Ca va, ça va.’ Dat was wel een leuk gevoel. Maar erna heeft ze wel doorgetrokken. (lacht)”

Veel tijd om te recupereren heeft Vervaet niet: vandaag moet ze alweer de piste op voor haar halve finale. “Ik ga daar niet te veel over nadenken. Iedereen start van nul. Op een kampioenschap doe je op adrenaline verder.”

Nog heel even ging het over het forfait van spurtster Cynthia Bolingo, wat toch een impact heeft op de medaillekansen van de Belgian Cheetahs. Vervaet: “Cynthia heeft gisteren haar uitleg gedaan. Ze had het ondanks een nieuwe blessure misschien nog wel gehaald hebben maar ze is mentaal gewoon op. Jammer want ik had Cynthia graag zien lopen, ze heeft veel in haar mars. Het was een heel emotioneel moment, voor de ploeg maar ook voor Cynthia zelf, want ze had een kans op een olympische finale op de 400m. Voor de Cheetahs is dat ook een sterke schakel die wegvalt maar het was wel de bedoeling om haar voor de reeksen te sparen. We zien wel hoe het loopt maar we gaan vól voor de finale.”

