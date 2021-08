Duitse coach verbannen uit Tokio om mishandeling paard: “Raak hem hard! Raak hem!”

Olympische Spelen Teleurstel­ling van formaat in ploegkoers: Jolien D'hoore en Lotte Kopecky gaan twee keer tegen de grond in Tokio

6 augustus De ploegkoers op de Olympische Spelen is uitgedraaid op een enorme ontgoocheling voor Lotte Kopecky en Jolien D’hoore. De Belgische vrouwen zaten nooit echt in koers en kwamen op de koop toe elk een keer ten val. Het goud was voor de oppermachtige Britten Katie Archibald en Laura Kenny.