Draven de Russische atleten onder dit aanstekelijk liedje in Spelen Tokio op? ‘Katyusha’ voorgedragen in plaats van gebannen nationaal volkslied

Het is wel maar de vraag of het liedje kans zal maken bij het Internationaal Olympisch Comité (IOC), dat de eindbeslissing treft of Rusland een patriottisch lied mag gebruiken. Het volksliedje was ook erg populair tijdens WO II om de Russische soldaten moreel te steunen in de verdediging van hun land. Onder de huidige dopingschorsing van Rusland tot 2022 mogen alleen Russische atleten aantreden onder het acroniem OAR (Olympic Athletes from Russia) waarbij nationale hymnes, symbolen of vlaggen zijn verboden. Op de Winterspelen in Pyeonchang 2018 viel bij Russisch goud zo de olympische hymne te horen.