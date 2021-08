Drama in olympische eventing: Zwitser moet paard laten inslapen na val tijdens wedstrijd

Het paard scheurde bij zijn val een gewrichtsband in het rechterbeen. "Vanwege de ernst van de verwonding en de veroorzaakte pijn moest het paard kort daarna worden geëuthanaseerd", schreef het Zwitserse Olympische Comité in een verklaring.

"Robin Godel raakte niet gewond en het ongeval was niet te wijten aan een fout van de ruiter of de staat van het terrein van de Seaforest Cross Country Course", luidde het voorts. Vervangster Eveline Bodenmüller zal maandag de competitie verderzetten met Violine de la Brasserie. Godel was 47ste na de dressuur.

Godel reageert terneergeslagen. “Het is met een zeer zwaar hart en met veel spijt dat ik het overlijden van mijn dierbare Jet Set moet aankondigen na een scheur in de ligamenten op de cross country hier in Tokio”, schrijft de Zwitser. “In een galop met nog een paar sprongen te gaan dwong de blessure ons hem te laten gaan. Jet was een uitstekend paard en liep een prachtige cross country. Hij is heen gegaan tijdens wat hij het liefste deed: galopperen en over de hindernissen vliegen. Ik dank iedereen voor de steun."