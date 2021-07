Domper op feestvreugde bij Red Lions: Nicolas De Kerpel verzwikt enkel, mogelijk komt Tom Boon morgen wel al in actie

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De precieze averij bij De Kerpel viel vandaag door de opgezwollen enkel nog moeilijk vast te stellen. De medische staf hoopt na een nachtje slapen meer zicht te krijgen op de precieze diagnose. Maar zoals De Kerpel van het veld huppelde, voorspelde dat weinig goed. Hij schudde zijn hoofd op de bank. Alsof hij besefte dat zijn olympische droom misschien eens vroegtijdig voorbij zou zijn. Of kan hij à la Kevin De Bruyne met een mirakelbehandeling alsnog in een latere fase terugkeren?

Maar voor de ploegmaats in de aanval is zijn blessure geen prettig nieuws. Tegen Duitsland moesten de Red Lions na het uitvallen van De Kerpel het met vier beschikbare aanvallers bolwerken. Tom Boon was nog niet speelklaar na zijn kuitspierscheur enkele weken voor de start van het toernooi. De beschikking over vier in plaats van zes aanvallers beperkte de wisselmogelijkheden. “Dat is op internationaal niveau zwaarder om de pressing vooraan uit te voeren”, zegt Thomas Briels. België wijzigde na de rust ook wat zijn gameplan tegen Duitsland.

Sowieso voelen de ploegmaats mee met De Kerpel: “Hij had moeite om zijn voet op de grond te zetten, maar het toernooi is nog lang”, zegt Cédric Charlier. Ook Briels hoopt dat ze nog kunnen rekenen op De Kerpel in het vervolg van het toernooi: “Hij was goed bezig en is heel belangrijk voor de ploeg. Hopelijk is het geen scheur maar een verrekking en raakt hij weer klaar voor de belangrijke wedstrijden.”

Gelukkig voor de Red Lions zou Boon wel verlost zijn van zijn kuitblessure. Hij kon opnieuw normaal trainen en zou tegen Zuid-Afrika morgen speelklaar kunnen zijn. “Tom raakt fitter en fitter”, zegt Florent Van Aubel.

De Red Lions weten dat de zwaarste twee tegenstanders in de groep nu achter de rug zijn. Zuid-Afrika, Canada en Groot-Brittannië wegen minder zwaar, maar zijn ook niet te onderschatten. Zo moest Nederland zondag zijn tenen uitkuisen om een 0-3-achterstand tegen Zuid-Afrika recht te zetten. Maar in principe zou België na de twee eerste grote hordes nu de groepszege moeten halen. Dan is de eerste missie alvast volbracht, want die plek geeft recht op een kwartfinale tegen het nummer vier uit de andere poule. Op papier ‘makkelijker’ dus.

Florent Van Aubel waarschuwt wel: “Ja, we moeten de groep nu goed uitspelen. Maar er zijn nog vele dingen die beter kunnen. We pakken nog domme gele kaarten en zijn niet efficiënt genoeg als we zelf met een mannetje meer staan”, zei hij na Duitsland. Ook Charlier vindt dat de ploeg nog moet groeien. In de groep leeft het idee dat ze vanaf de kwartfinale in de do-or-diematchen hun allerbeste niveau moeten halen. “Al hebben we de lat in onze eerste twee matchen nu wel al hoog gelegd.”

Charlier lukte trouwens het mooiste doelpunt tegen Duitsland. Hij draaide zich bij de aanname in een beweging vrij en haalde hoog in het doel uit. Charlier beleeft al zijn vierde Spelen: of dit dan zijn mooiste olympische goal is? Hij knikt: “Op de Spelen in 2012 maakte ik ook een mooie goal tegen Zuid-Korea, maar deze tegen Duitsland vind ik toch belangrijker.”

