Domper op de kwalificatie voor finale: Jonathan Borlée blesseert zich in reeksen bij Belgian Tornados

Olympische Spelen Thiam krijgt gouden medaille, maar trekt ze door tot in Parijs? “Ik heb rust nodig, daarna zien we wel”

13:37 Voor Nafi Thiam (26) is vandaag nog een speciale dag. Onze landgenote krijgt momenteel haar gouden medaille, na haar zege in de zevenkamp. Maar vooraf blikte de olympische kampioene nog even terug op haar meerkamp én vooruit naar wat komt. Dat zal in eerste instantie vooral rust zijn. Maar wat met de Spelen in Parijs van 2024?