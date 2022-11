Dit zijn de ‘Phryges’: de Franse mascottes voor de Olympische Spelen van 2024. Wat zijn ze precies?

In Frankrijk zijn deze week de ‘Phryges’ voorgesteld: de mascottes voor de Olympische en Paralympische Spelen die in 2024 in Parijs plaatsvinden. De mascottes zijn twee frygische mutsen, een symbool van de Franse Republiek. Al zien sommigen er ook wat anders in...

De frygische muts is het hoofddeksel van Marianne, de nationale verpersoonlijking van Frankrijk die de ‘Triomf van de Republiek’ voorstelt en staat voor vrede en vrijheid.

“We kozen voor een ideaal, in plaats van voor een dier. We kozen de frygische muts omdat die een heel sterk symbool is voor de Franse Republiek. Voor het Franse volk is het een erg bekend object dat symbool staat voor de vrijheid”, zei Tony Estanguet, voorzitter van het Parijse organisatiecomité van de Spelen, maandag bij de voorstelling van de mascottes.

Volledig scherm Het schilderij 'Vrijheid leidt het volk' van Eugène Delacroix is een symbool van de Franse Republiek. De vrijheid wordt er afgebeeld als Marianne, die de revolutionairen aanvoert bij de Julirevolutie van 1830, tegen Koning Karel X. © domaine public

Inclusie

Een lid van het olijke duo heeft ook een prothesebeen, een knipoog naar de Paralympiërs. Het is de eerste keer dat de Olympische en Paralympische Spelen dezelfde mascottes hebben. “Het feit dat de mascotte van de Paralympics een zichtbare handicap heeft, draagt ook een duidelijke boodschap uit”, aldus Estanguet: “Inclusie bevorderen.”

De twee mascottes delen het motto “alleen gaan we sneller, maar samen gaan we verder”. Julie Matikhine, ‘brand director’ voor Parijs 2024, omschrijft de Olympische Phryge als “een goede tacticus”, die zeer geconcentreerd en analytisch is. “Hij is ook erg Frans, met een grote charme, en met een gevoeligheid die hij tevergeefs probeert te verbergen.” De Paralympische Phryge is “in zekere zin de tweelingbroer van de Olympische Phryge”, aldus Matikhine. “Een echt feestbeest”, spontaan, extreem extravert en met veel charisma.

“Clitoris met sportschoenen”

Maar niet iedereen ziet in de rode figuurtjes een muts. Sommigen noemen hen een reusachtige “clitoris in sportschoenen”. Volgens een columnist van de Franse krant ‘Libération’ is het eens wat anders dan de fallische Eiffeltoren. Bovendien is het ook een opluchting dat het land nu blijkbaar eindelijk weet hoe een clitoris eruit ziet, stelt de krant.

Anderen verwijzen naar de mutsen van de Smurfen.

De Olympische Zomerspelen van 2024 vinden plaats in Parijs van 26 juli tot en met 11 augustus. Ze worden gevolgd door de Paralympics van 28 augustus tot 8 september.