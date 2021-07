Delegatieleider Olav Spahl over vlaggendragers: “Geeft diversiteit van ons land weer”

Olympische Spelen Japan laat geen toeschou­wers toe bij Olympische Spelen in Tokio

8 juli Er zijn geen supporters toegelaten op de Olympische Spelen. De Japanse premier heeft een nieuwe noodtoestand afgekondigd in Tokio, waardoor het IOC heeft beslist om de Spelen achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Eerder was er nog sprake van om alleen Japanse toeschouwers toe te laten, maar ook die knoop is nu dus doorgehakt.