Debjani maakt indruk en wint reeks 1.500m tussen wereldkleppers: “Dit doet deugd, maar nu begint het pas”

Olympische Spelen Usain Bolt benieuwd naar zijn troonopvol­ger op 100m: “Ik zie graag records gebroken worden, behalve het mijne”

1 augustus De Spelen in Tokio boeten in aan star quality. De snelste man op de planeet Usain Bolt is er niet meer bij, maar de hele atletiekwereld - én Bolt zelf - is benieuwd naar zijn troonopvolger op de 100m vandaag: “Het zal raar zijn iemand de 100m te zien winnen zonder mij”, zegt Bolt, die zijn nieuwe leven invult als een ‘usainly’ papa van drie kinderen en muziekproducer.