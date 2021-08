Debjani maakt indruk en wint halve finale 1.500m tussen wereldkleppers: “Dit doet deugd, maar nu begint het pas”

Olympische Spelen Slechts 10% kans op medaille vannacht en dinsdagoch­tend, maar Red Lions spelen om finale­plaats en ook D-day voor kajakkers

2 augustus Elke dag voorspellen onze journalisten in Tokio de kans op een Belgische medaille op de Olympische Spelen. Op dag elf is die echter bijzonder klein. Slechts 10 procent, en dan moeten onze kajakkers zich eerst nog weten te plaatsen voor de finale. Uitkijken is het vooral naar de halve finale van de Red Lions tegen India, om 3u30 in België. Ook onze ruiters komen voor het eerst in actie.